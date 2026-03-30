Пентагон заявил об активных переговорах между США и Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет утверждает, что мирные переговоры с Ираном набирают обороты. Он подтвердил реальность двусторонних контактов, хотя иранская сторона пока не комментирует этот процесс.

"Они реальны. Они продолжаются. Они активны и, думается, набирают обороты. И мы это ценим"

- Пит Хегсет

Руководитель Пентагона отказался называть конкретные сроки окончания военной операции против Ирана. По его словам, окончательное решение об успешном завершении кампании примет президент США Дональд Трамп.

Сроки могут составить от нескольких недель до пары месяцев, но армия США не намерена раскрывать эти данные противнику.

"Это будет решение президента, и только его решение - по поводу того, когда считать цели операции достигнутыми"

- Пит Хегсет

При этом США отдают приоритет дипломатическому пути решения конфликта. Американские власти рассчитывают на подписание договора, но готовы продолжать воевать в случае провала диалога.

"Первоочередные усилия — это сделка. Мы хотим добиться этой сделки, если таковое возможно. Если же нет, то мы готовы продолжать боевые действия"

- Пит Хегсет

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Американские и израильские военные нанесли удары по крупным иранским городам, включая Тегеран. В ответ КСИР атаковал территорию Израиля, а также военные базы США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.