КСИР намерен атаковать объекты почти 20 компаний на Ближнем Востоке

В КСИР сообщили о готовности нанести удары по объектам компаний в странах региона. Атака может быть совершена в первый день апреля.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана собирается нанести удары по объектам 18 компаний, расположенным в странах Ближнего Востока. Об этом сказано в распространенном 31 марта заявлении КСИР.

Иранские военные отметили, что атака может быть совершена уже завтра.

"Этим компаниям с 20.00 по тегеранскому времени (19.30 мск) среды, 1 апреля, стоит ожидать уничтожения связанных с ними подразделений в ответ на каждое убийство в Иране"

– КСИР

В заявлении также подчеркивается, что данные компании принимают "активную деятельность" в "террористическом планировании" в отношении Исламской Республики. В их число входят: Apple, Boeing, DEL, GE, Google, GP Morgan, G42, HP, IBM, Intel, Meta (признана в России экстремистской), Microsoft, Nvidia, Oracle, Plantier, Sisco, Spire Solution, Tesla.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью США нанесли удары по крупному складу с боеприпасами, который находится в иранском Исфахане.