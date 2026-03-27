Эрдоган анонсировал введение 5G по всей Турции

В скором времени, не больше чем через два года, в каждом уголке Турции будет обеспечен доступ жителей страны к новейшим сетям 5G - пятому поколению мобильной связи, действующему на основе стандартов телекоммуникаций, заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если вы хотите быть сильными, обладать сдерживающей мощью и пользоваться уважением в мире, вы обязаны ускорить развитие киберпространства и принять меры по обеспечению кибербезопасности"

- Реджеп Тайип Эрдоган

В то же время нельзя забывать о кибербезопасности, отметил турецкий лидер, говоря о войнах и конфликтах, которые сейчас разворачиваются в непосредственной близости от Турции, в частности в Ливане, секторе Газа и Иране, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Особое значение сейчас приобретают политическая стабильность, экономическая независимость, а также военное сдерживание и цифровой суверенитет, отметил Эрдоган, добавив: если стране не удается контролировать свое воздушное пространство, защитить свое киберпространство и данные, значит ее суверенитет сильно уязвим, а значит нужно внедрять дополнительные меры по усилению безопасности данных.

Сейчас все турецкие правоохранительные и разведывательные структуры готовы к любым сценариям и успешно реализуют меры реагирования и противодействия, рассматривая прогресс и связанную с ним кибербезопасность как неотъемлемую часть национальной безопасности, подчеркнул президент.

Страна уверенно продвигается вперед во всех сферах, народ Турции творит историю и шаг за шагом строит новое и мощное государство. Новые сети 5G сначала заработают в центрах 81 провинции, а на протяжении двух лет станут доступными на всей территории страны, - заключил Реджеп Тайип Эрдоган.