События на Ближнем Востоке обсудили лидеры России и ОАЭ

Глава российского государства пообщался сегодня по телефону с коллегой из ОАЭ. Стороны поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке и о сотрудничестве двух стран.

Во вторник, 31 марта, состоялся телефонный разговор президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.

Центральной темой беседы Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна стала ситуация на Ближнем Востоке.

"Акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий по мирному урегулированию"

– пресс-служба Кремля

Кроме того, лидеры РФ и ОАЭ поговорили о взаимодействии двух стран. В частности, они отметили высокий уровень сотрудничества между Москвой и Абу-Даби, которое продолжает успешно развиваться на многих направлениях.

Ранее сегодня глава российского государства провел телефонный разговор с президентом Египта.

