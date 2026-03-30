Вестник Кавказа

Пезешкиан назвал ключевые условия для мира на Ближнем Востоке

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Единственным решением для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке является прекращение боевых действий против Исламской Республики, заявил президент Ирана, подчеркнув при этом, что любое стороннее вмешательство в ближневосточный кризис приведет к тяжелым последствиям для всех сторон.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой заявил, что полное прекращение агрессии против Исламской Республики является единственным решением для нормализации обстановки на Ближнем Востоке.

"Решением для нормализации ситуации является прекращение действий США и Израиля. Мы ни на каком этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения этой войны при соблюдении некоторых условий, особенно при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии"

- Масуд Пезешкиан

Кроме того, иранский президент указал на опасные риски вовлечения в текущий конфликт сторонних государств.

"Любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, что война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли удары по крупнейшим иранским городам, включая Тегеран. В ответ КСИР атаковал территорию Израиля и военные базы США в ряде стран ближневосточного региона.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
715 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.