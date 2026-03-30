Пезешкиан назвал ключевые условия для мира на Ближнем Востоке

Единственным решением для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке является прекращение боевых действий против Исламской Республики, заявил президент Ирана, подчеркнув при этом, что любое стороннее вмешательство в ближневосточный кризис приведет к тяжелым последствиям для всех сторон.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой заявил, что полное прекращение агрессии против Исламской Республики является единственным решением для нормализации обстановки на Ближнем Востоке.

"Решением для нормализации ситуации является прекращение действий США и Израиля. Мы ни на каком этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения этой войны при соблюдении некоторых условий, особенно при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии"

- Масуд Пезешкиан

Кроме того, иранский президент указал на опасные риски вовлечения в текущий конфликт сторонних государств.

"Любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, что война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли удары по крупнейшим иранским городам, включая Тегеран. В ответ КСИР атаковал территорию Израиля и военные базы США в ряде стран ближневосточного региона.