Товарооборот Азербайджана с тюркскими странами превысил 1 млрд $

В январе и феврале 2026 года объем торговли Азербайджана с тюркскими государствами превысил отметку в 1 млрд $.

Государственный таможенный комитет Азербайджана подсчитал сумму товарооборота страны с тюркским регионом за первые два месяца текущего года. Общий финансовый показатель достиг 1 млрд 32 млн 118 тыс $.

Самым крупным торговым партнером Азербайджана в регионе остается Турция. Общая стоимость товарооборота с ней составила 877 млн 117 тыс $. Экспорт из Азербайджана оценивается в 532 млн 908 тыс $, а импорт в 344 млн 209 тыс $. За год торговля с Турцией снизилась на 12,6%.

Объем торгового оборота с Казахстаном достиг 65 млн 557 тыс $. Экспорт составил 24 млн 297 тыс $, а импорт 41 млн 259 тыс $. Общий показатель упал на 8,8%, но при этом экспорт вырос в 2 раза.

Товарооборот с Узбекистаном зафиксирован на уровне 58 млн 660 тыс $. Несмотря на общее снижение торговли с этой страной на 9,7%, азербайджанский экспорт вырос более чем в 3,5 раза и составил 19 млн 445 тыс $. Импорт из Узбекистана при этом сократился до 39 млн 214 тыс $.

Торговля с Кыргызстаном показала резкий рост в 3,8 раза и достигла 9 млн 911 тыс $. Азербайджан увеличил экспорт в эту страну в 10 раз до 8 млн 744 тыс $, тогда как импорт снизился до 1 млн 166 тыс $.

Товарооборот с Туркменистаном сократился на 76,3% и составил 11 млн 944 тыс $. Экспорт оценивается в 3 млн 836 тыс $, а импорт в 8 млн 107 тыс $.

Торговые операции с Венгрией, имеющей статус наблюдателя в Организации тюркских государств, составили 8 млн 928 тыс $. На долю азербайджанского экспорта пришлось 1 млн 485 тыс $, а импорт из этой страны составил 7 млн 443 тыс $. Общий оборот с венгерской стороной стал меньше на 21,8%.