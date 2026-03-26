Взаимные инвестиции России и Азербайджана в 2025 году превысили $300 млн

Азербайджан активно наращивает инвестиции в экономику России – только в минувшем 2025 году они выросли почти в три раза, до 52,8 миллионов долларов, тогда как Россия инвестировала в Азербайджан 267,8 миллионов долларов.

Россия и Азербайджан взаимно наращивают инвестиции - в минувшем 2025 году Россия нарастила объем прямых инвестиций в Азербайджан на $33,5 млн или на 14,3% больше по сравнению с 2024 годом, до $267,8 млн, сообщили в Центральном банке страны.

Азербайджан в течение 2025 года инвестировал в экономику России $52,8 млн – это на $34,2 млн или в 2,8 раза больше по сравнению с предыдущим годом, передает Trend.

В целом в минувшем году доля инвестиций из России в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 4,1%, а доля азербайджанских инвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций, направленных в Россию, составила 2,1%, говорится в документе.

Годом ранее, в 2024 году, общий объем прямых инвестиций из России в Азербайджан составлял $234,3 млн, а из Азербайджана в Россию $18,6 млн, отметили в финансовом регуляторе страны.

В общей сложности в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил $6,595 млрд, что на $450,9 млн или на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

А вот объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в зарубежные экономики вырос на 43,4%, составив $2,528 млрд, это на $765,4 млн больше, чем в 2024 году, отмечает Центробанк Азербайджана.

Роль экономики в отношениях Москвы и Баку

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул принципиальную значимость экономического сотрудничества компаний России и Азербайджана в структуре двусторонних партнерских и союзнических отношений двух государств.

"Всегда подчеркивался экономический прагматизм российско-азербайджанских отношений. Никакие политические моменты никогда не влияли на экономическое взаимодействие двух стран. Я думаю, что с тем же разумным прагматизмом необходимо оценивать ситуацию и в дальнейшем. Конечно же, $300 млн взаимных инвестиций в год – это не предел мечтаний и возможностей в сотрудничестве России и Азербайджана. Учитывая необходимость в новых условиях поддерживать и развивать отношения с многолетними партнерами и союзниками, у российско-азербайджанских отношений в сфере экономики отличные перспективы на будущее", - прежде всего сказал Игорь Коротченко.

"В ситуации, когда мы видим, как глобально перестраивается мир и происходят масштабные конфликты, для России чрезвычайно важно сохранить регион Южного Кавказа и Каспийского моря свободным от присутствия на постоянной основе любых внерегиональных сил. Есть много желающих подорвать стабильность в этом регионе, а подрыв стабильности будет означать огромные риски для реализуемых там крупных энергетических проектов. Все без исключения страны Южного Кавказа и Каспийского моря, я полагаю, заинтересованы в том, чтобы здесь была зона спокойствия, мира и стабильности и чтобы деструктивное влияние и появление на Каспии внерегиональных игроков в военной компоненте было исключено", - продолжил эксперт.

"Если говорить непосредственно о российско-азербайджанском взаимодействии, то на сегодняшний день, я полагаю, уже нет оснований говорить о сложностях в политическом аспекте отношений Москвы и Баку. Целый ряд сигналов, которые идут со стороны официальных структур двух стран, позволяет рассчитывать, что в ближайшее время оставшиеся нерешенными сложные вопросы будут урегулированы ко взаимному удовлетворению России и Азербайджана", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

"Статистика Центрального банка Азербайджана по взаимным инвестициям за прошлый год еще раз показала, что между проблемными вопросами, которые были и пока еще остаются нерешенными, нет и не было увязки с экономическим взаимодействием российских и азербайджанских компаний. Здоровый прагматизм и ясное осознание, что не надо рушить экономическое взаимодействие наших стран, мне кажется, присутствует одинаково четко и в Москве, и в Баку на уровне тех людей в правительствах, которые занимаются экономикой. торговлей и инвестиционными программами", - заключил Игорь Коротченко.

Напомним, ранее мы писали: согласно официальной статистике Азербайджана, Россия в минувшем году осталась ключевым экспортером и импортером среди стран СНГ в азербайджанской внешней торговле. Товарооборот РФ-АР за 2025 год вырос почти до $5 млрд ($4,94 млрд, рост на $1,8 млрд или 3,8% в сравнении с 2024 годом). Из этой суммы на торговлю со странами СНГ пришлось $7,6 млрд (рост на $706 млн или 10%). Таким образом, торговые операции со странами Содружества составляют долю 15,45% от годового товарооборота.

При этом продажи азербайджанских товаров в страны СНГ выросли в годовом выражении на 4%, до $1,767 млрд (7% всего азербайджанского экспорта), а закупки товаров из стран СНГ на азербайджанском рынке увеличились на 12,2%, до $5,231 млрд (24% всего импорта в Азербайджан). Россия торговала с Азербайджаном в минувшем году на $4,92 млрд – 64,4% от азербайджанского товарооборота с СНГ и 9,95% от общего годового товарооборота АР. Рост российско-азербайджанской торговли составил 2,5%.