Россия возвращается в Азербайджан?

Александр Караваев

В апреле в Баку продет очередное заседание российско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что между двумя странами идет активный процесс нормализации и интенсивного восстановления отношений; наблюдается позитивная динамика во всех сферах.

Высказывание Мустафаева было сделано в контексте развития туристической отрасли. Сектор туристических услуг Азербайджана и сопряженные отрасли наиболее заметно пострадали в период охлаждения отношений в 2025 году. Тем не менее российские туристы по-прежнему составляют целевую аудиторию для азербайджанского турсектора.

Азербайджан имеет конкурентные преимущества, обусловленные социально-политической стабильностью и экономическим ростом. Это важнейший субъект, с которым Москве необходимо иметь рабочие отношения несмотря на политические и прочие разногласия, проявившиеся в драматических коллизиях 2025 года.

Потепление на фоне войны в Иране

Буквально на третий день после начала американо-израильских ударов по Ирану Баку посетила российская правительственная делегация во главе зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком. Помимо рабочих консультаций сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству вице-премьер провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

Определенного рода сенсацией стало то, что Оверчук привез в Баку требуемое в течение прошлого года согласие на процедуру извинений, компенсаций и правовых сатисфакций для семей жертв сбитого самолета Azal. После встречи Оверчука с Алиевым сайт правительства РФ разместил информацию:

Стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы 25 декабря 2024 года

В Москве, вероятно, ожидают от Баку ответных действий, связанных с возвращением к общеполитическим настройкам двусторонних отношений до 25 декабря 2024 года. Речь может идти о восстановлении общей атмосферы доверия, темпов работ по двусторонним проектам, прежде всего МТК Север-Юг. Также в России могут ожидать осторожной фильтрации работы Баку с его западными партнерами на предмет рисков безопасности для системы Россия-Иран. Такой мотив в причинах нормализации отношений с Баку со стороны Москвы нужно учитывать, особенно сейчас, когда стало ясно, что испытание на прочность теократии Ирана может перевернуть все устоявшиеся связи в регионе. Поэтому Москва стремится заручиться поддержкой проверенного временем партнера, имеющего формально союзнический статус.

Однако в определенном смысле время упущено. Администрация Дональда Трампа уверено вклинилась в региональную повестку с той стороны, которая традиционно считалась российской "привилегией" - экономические влияние на Армению. Естественно, в этой ситуации Баку был вынужден перестроить свою работу с Вашингтоном таким образом, чтобы не потерять темп и достижения на армянском направлении. То есть мы имеем дело с типичной геоэкономической конкуренцией "больших игроков".

Попытка вытеснить Россию из экономических проектов Армении в сочетании с заходом в Зангезурский коридор проекта TRIPP на фоне закручивающейся пружины антироссийских санкций - все это создавало тревожную атмосферу для российских проектов в Азербайджане. Война в Иране внесла дополнительные неизвестные.

Россия ее ушла, а развернулась?

С другой стороны, конкуренты России не могут сказать, что Россия ушла из региона. Фактические данные показывают более сложную картину. В частности, итоговые данные по товарообороту Азербайджан-Россия за 2025 год демонстрируют его рекордный прирост - $4,92 млрд. В первой половине 2010-х, на волне военных закупок Азербайджана у "Уралвагонзавода", товарооборот доходил лишь до $4,5 млрд.

Если брать публикуемые достоверные индикаторы влияния основных партнеров Азербайджана на его социально-экономическую среду, то мы увидим Россию в топ-5 по целому ряду показателей:

в качестве основного покупателя ненефтегазовой продукции Азербайджана

в качестве основного поставщика туристов

в качестве источника формирования основной доли денежных переводов в домохозяйства Азербайджана (по позициям как экспорта, так и импорта финансовых средств и капиталов).

Во всех перечисленных позициях по итогам прошлого года фиксируется лидерство России, кроме денежных переводов физических лиц из Азербайджана: здесь Россия занимает третью позицию, заметно отставая от Турции, которая на протяжении многих лет, удерживает вторую позицию в этих рейтингах. Также в тройке лидеров Грузия, с которой Азербайджан формирует множество единых экономических комплексов: от трубопроводов до транспорта.

Россия развернулась и подвинулась?

Деятельность России в Азербайджане все больше осложняется санкциями, чего не наблюдалось в предыдущие годы. Также сказывается негативный медиа фон политического охлаждения. Пока нет определенных сигналов, что ЛУКОЙЛ сохранит свои активы в проекте газовой добычи и экспорта "Шах-Дениз"; также под вопросом сохранение сети заправок; возможно, будут проданы и объекты недвижимости. Сложная структура взаимоподчиненной собственности различных дочерних структур и связанных с ними азербайджанских компаний может в какой-то степени смягчить формальный уход ЛУКОЙЛа из азербайджанских проектов. Война в Иране тоже может затормозить процессы на определенное время.

Однако, если мы посмотрим на темпы прироста азербайджанского ненефтегазового экспорта, то увидим, что российское направление имеет самый низкий прирост 2025 года (всего 1%). И это тоже определенный сигнал.

Для сравнения:

азербайджанский экспорт на Украину вырос на 70,9% (в основном это плодоовощная продукция, ГСМ, и здесь Баку рассчитывает на определенную долю в контрактах поставленного восстановления, что также будет расширять товарные поток);

в направлении Грузии - рост экспорта составил 27,6% (в основном продукция металлургии и ГСМ);

швейцарское направление экспорта показало рост на 57,8% (в основном это азербайджанская золотоносная руда для афинажных заводов);

Турция - рост на 10,1% (в основном туда направляется азербайджанская химическая продукция, синтетические волокна, пластмассы, руда цветных металлов).

И наконец, главный фактор прошлого года, который практически не чувствовался в начале 2020-х, - экономическое присутствие Китая. Его товарооборот с Азербайджаном составил $4,87 млрд (рост на 30,2%). При этом о темпах наращивания китайского присутствия говорит тот факт, что в январе 2026 года товарооборот достиг уже $460 млн, что также абсолютный рекорд, связанный с ростом на азербайджанском рынке автомобилей и поставками китайского оборудования для ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон".

Получается, что за Азербайджан теперь борются Евросоюз, Россия, Турция, Китай, плюс заново подключились США. Посмотрим, с каким результатом завершится это соревнование: будет ли это наслоение различных конфликтов или Азербайджан останется островом стабильности.