Председатель Совета ЕС призвал Пезешкиана не атаковать страны региона

Телефонный разговор состоялся сегодня между председателем Совета ЕС Антониу Коштой и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, такое сообщение сам Кошта опубликовал на своей странице в соцсети.

Евродипломат охарактеризовал текущую обстановку на Ближнем Востоке как "чрезвычайно опасную".

"Сегодня в телефонном разговоре с президентом Пезешкианом я настоятельно призвал к деэскалации и сдержанности, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также к полному соблюдению всеми сторонами международного права"

– Антониу Кошта

Председатель Совета ЕС выразил глубокое сожаление в связи смертями невинных людей, в том числе в в результате трагедии в школе в иранском Минабе.

Европейский политик обратился к Пезешкиану с призывом более не совершать атаки на страны региона. Кроме того, Кошта призвал Иран принимать активное участие в дипломатических усилиях, например в рамках ООН, для разблокировки Ормузского пролива.

Председатель Совета Евросоюза подчеркнул, что сторонам нужно оставить место для дипломатии, а Брюссель со своей стороны готов присоединиться ко всем дипломатическим усилиям, которые помогут уменьшить напряженность и найти долгосрочное решение, чтобы с одной стороны остановить боевые действия, а с другой – урегулировать более масштабные проблемы безопасности, которые возникают из-за Ирана.