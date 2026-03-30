Аракчи назвал безосновательной информацию о пуске ракеты в Турцию

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал сообщения о запуске ракеты из ИРИ по территории Турции, назвав их безосновательными.

"Аракчи назвал сообщения о запуске ракеты Ираном в сторону Турции полностью безосновательными"

– МИД Ирана

Глава МИД Ирана предупредил, что те, кто хочет посеять вражду в регионе, могут устраивать операции "под ложным флагом".

Аракчи подчеркнул, что Тегеран остается приверженным принципу добрососедства, Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Турции. Дипломат также акцентировал внимание на готовности к техническому сотрудничеству с целью обсуждения "любых заявлений".

Напомним, накануне Минобороны Турции заявило об уничтожении силами НАТО баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана. За последний месяц это уже четвертый такой случай.