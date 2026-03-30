Трамп анонсировал скорое завершение военных действий против Ирана

Военная операция Соединенных Штатов против Ирана не затянется надолго. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
При этом он отметил в интервью газете New York Post, что военным США предстоит еще многое сделать в рамках кампании против Исламской Республики.
"Мы не собираемся задерживаться там надолго... Нам не придется задерживаться там надолго — при этом предстоит еще многое сделать, чтобы подавить их наступательные способности, какие бы они у них ни остались"
– глава Белого дома
Напомним, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана в конце прошлого месяца. В рамках этой кампании они наносят удары по объектам, находящимся в крупнейших городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует территорию Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока.