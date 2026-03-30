В Хасавюртовском районе Дагестана прошла массовая эвакуация из-за непогоды

Об эвакуации более 1400 человек из-за непогоды в Дагестане сообщили в администрации Хасавюртовского района.

Более 1400 человек были вывезены в пункты временного размещения из пострадавшего от стихии Хасавюртовского района Дагестана для обеспечения их безопасности на время ликвидации последствий, о чем заявил пресс-секретарь администрации хасавюртовского района Амир Гаджиев.

"На данный момент в трех пунктах временного размещения в Хасавюртовском районе находятся 140 человек, из них 47 несовершеннолетних. Всего эвакуировано в ПВР 1 450 пострадавших от подтопления, после регистрации часть жителей остались у родственников"

- Амир Гаджиев

Ливневые дожди 28 марта спровоцировали массовые отключения света и воды, а также создали серьезные проблемы для движения транспорта по всей территории региона.

Статус ЧС введен в восьми муниципалитетах, а по всей остальной территории Дагестана сохраняется режим повышенной готовности.