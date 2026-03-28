Турция вышла на ЧМ-2026

Сборная Турции по футболу примет участие в предстоящем чемпионате мира по футболу. В финальном матче квалификации турецкая команда переиграла на выезде сборную Косово.

В Приштине только что завершился финальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу 2026 году между сборными Косово и Турции. Победу со счетом 1:0 одержала турецкая команда.

Единственный мяч забил на 53-й минуте полузащитник Керем Актюркоглу.

Таким образом, на чемпионате мира сыграет сборная Турции.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет ближайшим летом в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.