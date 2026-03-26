Российские футболисты обыграли Никарагуа

Сборная России по футболу провела сегодня товарищеский матч с командой Никарагуа. В игре, проходившей в Краснодаре, было забито четыре мяча.

В Краснодаре 27 марта состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа по футболу.

Счет был открыт уже на 3-й минуте – отличился полузащитник Лечи Садулаев. На 16-й минуте гости восстановили статус-кво благодаря точному удару защитника Оскара Асеведо.

В компенсированное к первому тайму время нападающий Константин Тюкавин снова вывел российскую сборную вперед, реализовав пенальти. Финальную точку в матче поставил на 83-й минуте полузащитник Александр Головин – 3:1 в пользу сборной России.

Отметим, что на 47-й минуте сборная Никарагуа осталась в меньшинстве в результате удаления защитника Кристиана Рейеса.

Следующим соперником сборной России станет команда Мали. Игра пройдет в Сантк-Петербурге 31 марта. Начало – в 20:00 (мск).