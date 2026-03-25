Иран поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава иранского МВД официально поблагодарил коллег из России, Ирака и Таджикистана за передачу гуманитарной помощи Ирану.

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени направил коллегам из России, Ирака и Таджикистана послания с благодарностью за предоставленную Исламской Республике гуманитарную помощь.

"В этих посланиях министр внутренних дел, выразив признательность за оказанную поддержку и содействие, назвал эти действия проявлением солидарности и сотрудничества между дружественными странами в чувствительных условиях"

- пресс-служба правительства Ирана

Руководитель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд 30 марта озвучил детали касательно переданной помощи. Общий вес доставленного груза от России составил 330 т, причем важнейшей его частью стали именно медикаменты.

