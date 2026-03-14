Создание совместного инвестиционного фонда обсудили Баку и Пекин

Азербайджан и Китай рассматривают возможность создания совместного инвестиционного фонда. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В ходе встречи с заместителем генерального директора и членом Инвестиционного комитета Фонда Шёлкового пути Си Синьбо были обсуждены инициативы, направленные на диверсификацию экономических связей между Азербайджаном и Китаем"
– Микаил Джаббаров
Стороны коснулись вопросов создания Совместного инвестиционного фонда между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Фондом Шелкового пути. Кроме того, они поговорили о реализации потенциальных инвестпроектов и расширении возможностей применения различных моделей финансирования.
Согласно данным Центробанка АР, в прошлом году прямые инвестиции в КНР составили $9,9 млн. Это на $7,2 млн меньше в сравнении с 2024 годом.