Создание совместного инвестиционного фонда обсудили Баку и Пекин

Представители Азербайджана и Китая обсуждают создание совместного инвестфонда. Данный вопрос поднимался на встрече главы Минэкономики АР и заместителя гендиректора членом Инвестиционного комитета Фонда Шелкового пути.

Азербайджан и Китай рассматривают возможность создания совместного инвестиционного фонда. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с заместителем генерального директора и членом Инвестиционного комитета Фонда Шёлкового пути Си Синьбо были обсуждены инициативы, направленные на диверсификацию экономических связей между Азербайджаном и Китаем"

– Микаил Джаббаров

Стороны коснулись вопросов создания Совместного инвестиционного фонда между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Фондом Шелкового пути. Кроме того, они поговорили о реализации потенциальных инвестпроектов и расширении возможностей применения различных моделей финансирования.

Согласно данным Центробанка АР, в прошлом году прямые инвестиции в КНР составили $9,9 млн. Это на $7,2 млн меньше в сравнении с 2024 годом.