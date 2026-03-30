Папа Римский попросил президента США остановить войну с Ираном

Лев XIV высказался за скорейшее завершение войны в Иране. Глава Римско-католический церкви рассчитывает, что это произойдет до Пасхи.

Папа Римский Лев XIV обратился к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с просьбой остановить войну в Иране. Об этом сообщил сам понтифик.

"Я поговорил с Трампом и попросил его положить конец войне"

– Лев XIV

Он также надеется на то, что конфликт удастся завершить до Пасхи.

Глава Римско-католический церкви добавил, что этот праздник должен быть самым святым, самым священным временем года, временем мира и размышлений.

"Возможно, перемирие на Пасху, но уже есть признаки… может быть, война закончится до Пасхи, будем надеяться"

– Папа Римский

Он добавил, что ему сообщили о желании Трампа положить конец войне.

"Мы надеемся, что он ищет выход, и способ уменьшить насилие, бомбардировки, что внесло бы значительный вклад в искоренение ненависти, которая постоянно растет на Ближнем Востоке и в других регионах"

– понтифик

Напомним, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана в конце февраля. В ходе этой кампании они наносят удары по объектам, расположенным в крупнейших городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует территорию Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока.