Папа Римский попросил президента США остановить войну с Ираном

Папа Римский Лев XIV обратился к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с просьбой остановить войну в Иране. Об этом сообщил сам понтифик.
"Я поговорил с Трампом и попросил его положить конец войне"
– Лев XIV
Он также надеется на то, что конфликт удастся завершить до Пасхи.
Глава Римско-католический церкви добавил, что этот праздник должен быть самым святым, самым священным временем года, временем мира и размышлений.
"Возможно, перемирие на Пасху, но уже есть признаки… может быть, война закончится до Пасхи, будем надеяться"
– Папа Римский
Он добавил, что ему сообщили о желании Трампа положить конец войне.
"Мы надеемся, что он ищет выход, и способ уменьшить насилие, бомбардировки, что внесло бы значительный вклад в искоренение ненависти, которая постоянно растет на Ближнем Востоке и в других регионах"
– понтифик
Напомним, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана в конце февраля. В ходе этой кампании они наносят удары по объектам, расположенным в крупнейших городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует территорию Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока.