Первый энергоблок АЭС "Аккую" готов к эксплуатации на 99% - Минэнерго Турции

Макет ядерного реактора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
О переходе к финальной стадии испытаний перед запуском первого реактора турецкой атомной станции "Аккую" сообщил глава Минэнерго Турции.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил о готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" почти на 99% и начале этапа проведения тестов перед запуском.

"Работы по строительству первого реактора АЭС завершены почти на 99%. Процесс со строительными работами уже не вызывает у нас никаких проблем. Наша основная задача на первом реакторе сейчас - проведение испытаний перед его запуском"

– Альпарслан Байрактар

Ввести первый реактор АЭС "Аккую" в эксплуатацию турецкие власти планируют 29 октября, когда в стране официально отмечается национальный праздник День республики.

Проект включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР суммарной мощностью 4800 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией примерно десятую часть всей страны.

