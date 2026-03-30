Первый энергоблок АЭС "Аккую" готов к эксплуатации на 99% - Минэнерго Турции

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил о готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" почти на 99% и начале этапа проведения тестов перед запуском.
"Работы по строительству первого реактора АЭС завершены почти на 99%. Процесс со строительными работами уже не вызывает у нас никаких проблем. Наша основная задача на первом реакторе сейчас - проведение испытаний перед его запуском"
– Альпарслан Байрактар
Ввести первый реактор АЭС "Аккую" в эксплуатацию турецкие власти планируют 29 октября, когда в стране официально отмечается национальный праздник День республики.
Проект включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР суммарной мощностью 4800 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией примерно десятую часть всей страны.