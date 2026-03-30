Авиакомпания Emirates запретила гражданам Ирана въезд и транзит через ОАЭ - СМИ

По сообщениям СМИ, авиакомпания Emirates ввела жесткие ограничения на перемещение иранцев через территорию ОАЭ на фоне масштабной эскалации военного конфликта в регионе.

Дубайская авиакомпания Emirates запретила гражданам Ирана въезд и транзит через ОАЭ, сообщают СМИ.

Решение перевозчика, о котором пишет издание Wall Street Journal, было принято без официального объяснения причин, однако оно совпало по времени с началом активных боевых действий.

Напомним, что война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли удары по крупнейшим иранским городам, включая Тегеран. В ответ КСИР атаковал территорию Израиля и военные базы США в ряде стран ближневосточного региона.

Взаимные обстрелы с применением ракетного вооружения и беспилотников создали прямую угрозу безопасности полетов над всей территорией региона. Текущая ситуация уже привела к массовому пересмотру правил пересечения границ и существенным изменениям в графиках работы международной гражданской авиации.