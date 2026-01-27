Вестник Кавказа

Главы МИД Ирана и Египта созвонились с Уиткоффом — СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел телефонный разговор с главами МИД Ирана и Египта, пишут СМИ.

Министры иностранных дел Ирана и Египта – Аббас Аракчи и Бадр Абдель Аты созвонились со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили в информационном агентстве IRNA со ссылкой на источники.

Стороны обсудили актуальную повестку, отметили необходимость снижения напряженности между странами региона.

"В ходе этих телефонных разговоров Бадр Абдель Аты подчеркнул необходимость активизации усилий, направленных на снижение напряженности и сотрудничество в целях установления мира"

— IRNA

Кроме того, глава МИД Египта заявил о необходимости поиска дипломатического решения для дальнейшего достижения региональной безопасности.

Стороны также отметили важность возобновления диалога между Тегераном и Вашингтоном для достижения согласия в вопросе иранской ядерной проблемы.

