Фидан назвал плохой идеей возможную атаку США на Иран

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал "неправильным" возможное нападение США на Иран: решать взаимные претензии Вашингтон и Тегеран должны за столом переговоров, а не посредством оружия, отметил дипломат.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан дал большое интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, в ходе которого дал свою оценку возможной эскалации конфликта между США и Ираном.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства предупредил: нападение США на Иран было бы "неправильным", однако концентрация американских военных сил на Ближнем Востоке на фоне резкого роста напряженности в отношениях с Ираном указывает именно на это, отметил дипломат.

Вашингтон и Тегеран должны решать свои проблемы дипломатическим путем, за столом переговоров, и решать их постепенно, а страны ближневосточного региона должны укреплять региональное сотрудничество, отметил глава МИД Турции.

"Неправильно снова начинать войну"

- Хакан Фидан

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления президента США Дональда Трампа о просьбе Исламской Республики начать переговоры. Он отметил: между ним и специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом не происходило никаких контактов. При этом некоторые другие страны, выступая посредниками, способствуют возобновлению диалога между американской и иранской сторонами.

Ранее США направили ударную группу авианосцев в Персидский залив, а президент страны Дональд Трамп продолжил угрожать возобновлением атак на Иран после 12-дневного конфликта в июне прошлого года.