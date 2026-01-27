Вестник Кавказа

В Иране начали строить таможенный пункт на границе с Азербайджаном

Иран на границе с Азербайджаном
В Иране началось возведение таможенного поста на границе с Азербайджаном в районе строящегося моста через реку Араз в направлении Агбенда.

Власти Ирана начали работы по созданию таможенного поста на мосту Калала-Агбенд, который находится на границе ИРИ и Азербайджана, поведал глава таможенного управления провинции Восточный Азербайджан Али Асгар Аббасзаде. 

Как отметил Аббасзаде, власти региона уделяют большое внимание развитию таможни в районе Джульфы, которая принимает до 300 грузовиков каждый день. После запуска таможенного пункта это число планируется нарастить на 1 тыс машин. 

Напомним, что строительство моста через реку Араз началось в сентябре 2022 года. Открыть объект планируется в марте этого года.

