Армения налаживает бизнес-контакты с Кувейтом

Бизнесмены Армении и Кувейта провели первый в истории двух стран бизнес-форум, в ходе которого они обсудили перспективы сотрудничества в технологическом секторе.

По инициативе посольства Армении в Кувейте в Торгово-промышленной палате страны в ее столице Эль-Кувейте прошел первый бизнес-форум Армения – Кувейт, темой которого стали перспективы сотрудничества бизнесменов двух стран в технологическом секторе, сообщили в пресс-службе министерства высокотехнологической промышленности Армении.

Форум, который собрал представителей деловых кругов двух стран, стал эффективной платформой для углубления двустороннего сотрудничества и обсуждения инвестиционных возможностей, которые соответствуют интересам обеих сторон, передает NEWS.am.

В ходе обсуждений участники мероприятия наметили ближайшие перспективы в технологическом секторе и развитии совместных инвестиционных программ в этом направлении, а также уделили особое внимание при этом технологической экосистеме Армении, говорится в сообщении.