Царукян готов перейти в полулегкий вес

Арман Царукян может попробовать завоевать титул UFC в полулегком весе. Он подчеркнул, что его организм способен выступать в этой категории.

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян ради завоевания титула рассматривает возможность перехода в полулегкий вес.

Он подчеркнул, что пойдет на это, если его следующим соперником не будет Джастин Гэтжи или Илия Топурия, передает Championship Rounds.

"Я постараюсь завоевать титул в полулегком весе. Мы все подсчитали, так что мой организм способен выступать в этой весовой категории"

– Арман Царукян

Напомним, в ночь с 18 на 19 января Царукян должен был сразиться с Исламом Махачевым на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, однако за сутки до поединка он был вынужден отменить его из-за травмы.