Судья из Сочи стал фигурантом уголовного дела

СК возбудил уголовное дело в отношении судьи из Сочи, который вынес неправосудные решения по земельным искам.

Против судьи из Сочи Валерия Слуки завели уголовное дело. Служитель Фемиды досрочно оставил свою должность, его обвинили в превышении должностных полномочий. В деле Слуки значатся семь эпизодов.

По данным следствия, Слука вынес неправосудные решения по семи искам, связанным с землей. Судья при этом пренебрег всеми положенными при судопроизводстве процедурами, не изучив доказательства и не приняв во внимание позицию ответчиков. Решение повлекло незаконное изъятие муниципальных земель.

Вышестоящий суд отменил решения Слуки, земля вернулась в собственность муниципалитета.