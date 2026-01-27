Судья из Сочи стал фигурантом уголовного дела

СК возбудил уголовное дело в отношении судьи из Сочи, который вынес неправосудные решения по земельным искам.
Против судьи из Сочи Валерия Слуки завели уголовное дело. Служитель Фемиды досрочно оставил свою должность, его обвинили в превышении должностных полномочий. В деле Слуки значатся семь эпизодов.
По данным следствия, Слука вынес неправосудные решения по семи искам, связанным с землей. Судья при этом пренебрег всеми положенными при судопроизводстве процедурами, не изучив доказательства и не приняв во внимание позицию ответчиков. Решение повлекло незаконное изъятие муниципальных земель.
Вышестоящий суд отменил решения Слуки, земля вернулась в собственность муниципалитета.