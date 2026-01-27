Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор"

Полузащитник Денис Макаров попробует свои силы в чемпионате Турции. Игрок подписал контракт с "Кайсериспором".
Российский футболист Денис Макаров, который ранее выступал за московское "Динамо", пополнил состав турецкого "Кайсериспора".
Контракт 27-летнего полузащитника подписан до конца июня 2026 года.
Отметим, что в команде из города Кайсери играет другой россиянин – Герман Онугха.
"Кайсериспор" в этом сезоне находится в глубоком игровом кризисе – команда идет на предпоследнем 17-м месте в чемпионате страны после 19 туров. В прошлом сезоне "звезды Анатолии" заняли 13-е место в таблице.