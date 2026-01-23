Около 113 млн рублей привлекли в Фонд развития промышленности Ставрополья

Фонд промышленности Ставропольского края за минувший год пополнился на 113 млн рублей, часть этой суммы была привлечена из бюджета региона.

Порядка 113 млн рублей получилось привлечь в Фонд развития промышленности Ставропольского края, рассказал его директор Павел Коваленко.

По его словам, докапитализация была произведена при поддержке Минпрома Ставропольского края и Минпромторга РФ.

При этом, обратил внимание Коваленко, часть этой суммы,а именно 26 млн рублей, были взяты из краевого бюджета. Глава фонда добавил, что в среднем чек по займам в регионе составляет порядка 20 млн рублей. В 2024 году, указал он, в фонд было привлечено 125 млн рублей, пишет ТАСС.