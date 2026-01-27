Футболист "Локомотива" может присоединиться к турецкому гранду

Один из грандов турецкого футбола заинтересован в приобретении защитника "Локомотива" Сесара Монтеса. Переход может состояться в самое ближайшее время.

Защитник футбольного клуба "Локомотив" Сесар Монтес может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает информированный источник.

Интерес к 28-летнему мексиканскому игроку обороны проявляет "Бешикташ". Клубы уже начали переговоры о трансфере.

Ожидается, что переход состоится уже в это трансферное окно.

Монтес защищает цвета "Локомотива" с сентября 2024 года. В текущем сезоне защитник прове за железнодорожников 19 матчей, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

"Бешикташ" в настоящее время занимает 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. По итогам 19 туров стамбульская команда набрала 33 очка.