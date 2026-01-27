Вестник Кавказа

Встреча в Абу-Даби будет двусторонней — Рубио

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление о том, что Москва и Киев встретятся в Абу-Даби на предстоящих переговорах тет-а-тет, без участия Вашингтона.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не примут участия в переговорах в Абу-Даби, такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио.

Новый раунд переговоров, который предстоит на этой неделе пройдет в формате "2х2", однако, США могут присоединиться к ним.

"Они (Россия и Украина – ред.) собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно"

— Марко Рубио

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что следующая встреча по урегулированию пройдет в Абу-Даби 1 февраля.

