Президенты РФ и ОАЭ встретились в Москве

В Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, находящимся в РФ с официальным визитом.

В столице России встретились глава российского государства Владимир Путин со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

Перед началом переговоров прошла официальная церемония встречи глав государств, а также членов российской и эмиратской делегаций в Георгиевском зале Кремлевского дворца.

Владимир Путин отметил, что в текущем году исполняется 55 лет установлению дипломатических отношений между РФ и ОАЭ, и подчеркнул значимость развития партнерства между государствами.

Глава российского государства назвал Объединенные Арабские Эмираты важным торговым партнером в арабском мире, отметив быстрый рост совместного товарооборота.

Также в своей приветственной речи он назвал различные сферы развития российско-эмиратского сотрудничества. В частности, совместные проекты в промышленности и технологиях, гуманитарных контактах, партнерство в области науки и образования.

"В ноябре прошли Дни российской культуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Ежегодно растет число туристов из России, посещающих Вашу страну: за девять месяцев 2025 года это уже полтора миллиона человек"

– Владимир Путин

Российский президент поблагодарил Аль Нахайяна за поддержку одной из гуманитарных инициатив – проведение мультиспортивного турнира "Игры будущего".

Одним из важных факторов объединения было названо геополитическое сотрудничество, особенно, в контексте мирного урегулирования украинского кризиса.

"Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обменов удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных формах. Признательны за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности"

– Владимир Путин

Кроме того, президент РФ затронул и ближневосточную тематику, в том числе палестино-израильский конфликт.

"Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе"

– Владимир Путин