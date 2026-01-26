Вестник Кавказа

Песков: ОАЭ – главный партнер РФ в арабском мире

Песков: ОАЭ – главный партнер РФ в арабском мире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь российского президента высказался о партнерстве страны с ОАЭ, назвав Эмираты ключевым торговым партнером России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Объединенные Арабские Эмираты важнейшим партнером России в сфере торговли, подчеркнув, что взаимоотношения между странами выстраиваются стабильно и работают на всестороннее развитие каждой из стран.

"Что касается двусторонних отношений, то Эмираты – это главный наш торговый партнер в арабском мире. У нас существенно растет в последнее время объем взаимного товарооборота. Мы развиваем отношения практически во всех областях, делаем это успешно и на взаимовыгодной основе"

– Дмитрий Песков

Наращивание партнерства, по словам пресс-секретаря президента РФ, носит взаимный интерес, который проявляли как Москва, так и Абу-Даби.

Говоря о том, что сегодня должна состояться встреча российского президента Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, Песков пояснил, что таким образом четверг 29 января станет днем "российско-эмиратской дружбы".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.