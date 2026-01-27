Казахстанские продукты будут закупать в Азии, Африке и Европе

Международная выставка Gulfood 2026, проходящая в Дубае, стала успешной для бизнеса Казахстана, специализирующегося на производстве продуктов питания – представители страны заключили контракты на рекордные 335 миллионов долларов.

Продукцией казахстанских предприятий пищевой промышленности на выставке Gulfood 2026, проходящей в Дубае (ОАЭ), помимо представителей стран Персидского залива, Турции, Китая заинтересовались делегации стран Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Европы.

В ходе круглого стола, на котором был представлен экспортный потенциал республики и который прошел на полях выставки, Казахстан подписал пакет экспортных и инвестиционных документов на рекордную сумму в $335,4 млн, передает Sputnik Казахстан.

Соглашения заключили ряд компаний из традиционных для страны рынков сбыта - стран Центральной Азии, Китая, Афганистана и Ирана, а также для казахстанского бизнеса появились новые направления в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и Европе.

Напомним, сейчас казахстанская сельскохозяйственная продукция экспортируется более чем в 70 стран мира.

"По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот агропромышленной продукции между нашими странами вырос почти на 7%, что свидетельствует о взаимной заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества"

- глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров

Главным итогом круглого стола стала церемония подписания коммерческих документов – около 20 соглашений о сотрудничестве на сумму $335 млн, говорится в сообщении.