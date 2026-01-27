Казахстанские продукты будут закупать в Азии, Африке и Европе

Продукцией казахстанских предприятий пищевой промышленности на выставке Gulfood 2026, проходящей в Дубае (ОАЭ), помимо представителей стран Персидского залива, Турции, Китая заинтересовались делегации стран Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Европы.
В ходе круглого стола, на котором был представлен экспортный потенциал республики и который прошел на полях выставки, Казахстан подписал пакет экспортных и инвестиционных документов на рекордную сумму в $335,4 млн, передает Sputnik Казахстан.
Соглашения заключили ряд компаний из традиционных для страны рынков сбыта - стран Центральной Азии, Китая, Афганистана и Ирана, а также для казахстанского бизнеса появились новые направления в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и Европе.
Напомним, сейчас казахстанская сельскохозяйственная продукция экспортируется более чем в 70 стран мира.
"По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот агропромышленной продукции между нашими странами вырос почти на 7%, что свидетельствует о взаимной заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества"
- глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров
Главным итогом круглого стола стала церемония подписания коммерческих документов – около 20 соглашений о сотрудничестве на сумму $335 млн, говорится в сообщении.