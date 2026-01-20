Патрушев: союз России и Омана – гарант мира в Индийском океане

Сотрудничество России и Омана может поспособствовать не только всестороннему развитию потенциала каждой из стран, но и стать ключом к стабильности в Индийском океане, заявил помощник президента РФ.

О перспективах прочного мира в Индийском океане высказался помощник президента РФ и председатель Морской коллегии страны Николай Патрушев. Он подчеркнул, что гарантом стабильности в регионе станет партнерство России и Омана.

В ходе консультаций и переговоров о стратегическом партнерстве в морской, военной, научно-технической и рыбоведческой сферах в Маскате (столице Омана) состоялись встречи Патрушева с представителями профильных ведомств Султаната Оман.

"Наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к развитию. Убежден, что наше партнерство на морях будет выстраиваться в таком же ключе"

– Николай Патрушев

Помощник президента РФ отметил, что российско-оманское сотрудничество нарастит потенциал обеих стран как в экономическом, так и научно-гуманитарном поле.