Патрушев: союз России и Омана – гарант мира в Индийском океане

О перспективах прочного мира в Индийском океане высказался помощник президента РФ и председатель Морской коллегии страны Николай Патрушев. Он подчеркнул, что гарантом стабильности в регионе станет партнерство России и Омана.
В ходе консультаций и переговоров о стратегическом партнерстве в морской, военной, научно-технической и рыбоведческой сферах в Маскате (столице Омана) состоялись встречи Патрушева с представителями профильных ведомств Султаната Оман.
"Наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к развитию. Убежден, что наше партнерство на морях будет выстраиваться в таком же ключе"
– Николай Патрушев
Помощник президента РФ отметил, что российско-оманское сотрудничество нарастит потенциал обеих стран как в экономическом, так и научно-гуманитарном поле.