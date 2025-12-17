Россия и Оман расширят сотрудничество в энергетике

Россия и Оман провели встречу, на которой подтвердили настрой на сотрудничество по проектам в нефтегазовом секторе и "зеленой" энергетике.

Оман готов к сотрудничеству с Россией по проектам в нефтегазовом секторе, а также проявляет интерес к российским технологиям из сферы зеленой и водородной энергетики, информирует Минпромторга РФ по итогам рабочей встречи замминистра Михаила Иванова с главой Минэнерго Оман Салимом бен Насером Аль-Ауфи.

"Оманская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству и реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе, а также проявила интерес к российским технологиям в области зеленой и водородной энергетики"

– Минпромторг РФ

Ранее Москва и Маскат подготовили и одобрили дорожную карту сотрудничества, которой подразумевается работа по внедрению на отраслевых предприятиях Омана стандартов ИНТИ (Институт нефтегазовых технологических инициатив). Российским разработкам откроется более простой доступ к участию в тендерах в Омане.

На данный момент согласовано 8 стандартов ИНТИ, к концу первого полугодия текущего года их число составит 30.

"Утвержденная дорожная карта и механизм ИНТИ создают основу для реальных проектов. Параллельно мы готовы предложить Оману комплексные решения в сфере возобновляемых источников энергии и систем накопления энергии, включая высокоэффективные солнечные панели и технологии, которые представили отечественные компании"

– Минпромторг РФ