Договоры по ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс подписали Азербайджан и Грузия

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Грузия заключили два договора по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Также стороны обсудили развитие отношений и возможности наращивания грузоперевозок в рамках Среднего коридора.

Договоры с целью обеспечения полноценного запуска совместного предприятия по железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК) подписали сегодня в грузинской столице АО "Грузинская железная дорога" и BTKI Railways (совместное предприятие дочерних компаний ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Железная дорога Марабда-Карцахи").

В АЖД отметили, что один из подписанных документов предусматривает использование железнодорожной инфраструктуры Марабда–Ахалкалаки, другой документ связан с оказанием терминальных услуг на станции Ахалкалаки.

Стороны отметили, что данные соглашения позволят эффективнее организовывать операции по БТК – важному сегменту Среднего коридора (ТМТМ), также они помогут нарастить объемы грузоперевозок.

Вопросы увеличения объемов грузоперевозок по железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс обсудили председатель входящего в AZCON Holding (АЖД) Ровшан Рустамов и гендиректор АО "Грузинские железные дороги" Лаша Абашидзе, также на встрече присутствовала замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Тамара Иоселиани.

Обсуждалось текущее состояние и перспективы партнерства Азербайджана и Грузии в сфере железнодорожного транспорта, была отмечена важность продолжения двустороннего сотрудничества в деле повышения конкурентоспособности Среднего коридора.

