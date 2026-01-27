Иран стоит в шаге от войны с США?

Президент США Дональд Трамп готов дать приказ об ударе по Ирану после провала переговоров, но пока ждет прибытия в регион американской ударной группы, чтобы укрепить свои позиции.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения мощных ударов по Ирану после того, как переговоры о ядерной программе исламской республики не увенчались успехом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

О том, что прошедшая неделя прошла безрезультатно в плане переговоров по снижению напряженности вокруг Ирана из-за того, что Тегеран по-прежнему отказывается уступать требованиям Трампа, сообщала газета New York Times, передает РИА Новости.

"Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению ядерной программы и производства баллистических ракет не принесли результатов"

- газета

Американский лидер сейчас рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям, однако окончательного решения он пока не принял и ждет прибытия в регион американской ударной группы, чтобы укрепить свои позиции, отмечает CNN.

В качестве предварительных условий для встречи с иранскими официальными лицами США требуют у Ирана полного прекращения обогащения урана, введения ограничений на иранскую программу баллистических ракет и прекращения любой поддержки иранских прокси-сил в регионе, подчеркнул телеканал.

В то же время спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов вести диалог с США, только если это будут "настоящие переговоры" о новом соглашении, заявил он в интервью телеканалу CNN. По мнению Галибафа, Трамп просто хочет "навязать" свою волю другим.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне заявлений Дональда Трампа о приближении "большой армады" американских кораблей к берегам Ирана ключевые региональные игроки сделали неожиданный ход. Несколько стран публично отказались предоставить свое воздушное пространство для возможных ударов по ИРИ. Этот шаг меняет расклад сил и ставит под вопрос реализацию силового сценария.