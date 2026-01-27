Почему соседи Ирана блокируют воздушные коридоры для США?

Михаил Богданов

На фоне заявлений Дональда Трампа о приближении «большой армады» американских кораблей к берегам Ирана ключевые региональные игроки сделали неожиданный ход. Несколько стран публично отказались предоставить свое воздушное пространство для возможных ударов по ИРИ. Этот шаг меняет расклад сил и ставит под вопрос реализацию силового сценария.

Регион превращается в поле сложной дипломатической игры на фоне наращивания военной мощи. Трамп подтвердил, что к Ирану направляются значительные военно-морские силы, крупнее тех, что ранее были развернуты у берегов Венесуэлы. В регион уже прибыла авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln, усиленная истребителями F-15, F-35, самолетами-заправщиками и системами ПВО. Президент США, однако, оставил место для маневра, заявив, что Иран «хочет заключить сделку» и что он надеется избежать применения силы.

Безопасность дороже союзов

Почти синхронные заявления Саудовской Аравии и ОАЭ, а также ранее высказанные позиции Турции, Азербайджана, Катара и Ирака свидетельствуют о формировании необычного консенсуса. Эти страны, включая традиционных союзников Вашингтона, дали понять, что их территория, воздушное и морское пространство не будут использованы в войне против Ирана.

Этот отказ — вовсе не проиранская позиция, а жесткий прагматический расчет. По имеющимся сведениям, Тегеран заранее предупредил страны региона, что в случае атаки со стороны США ответные удары будут нанесены по американским базам на их территории. Таким образом, предоставление своего пространства для ударов автоматически превращает эти страны в цели для иранского возмездия.

Играет роль и экономический фактор. Авиаузел в Дубае критически важен для глобальной логистики, поэтому ОАЭ прямо заявили, что сохранение статуса безопасного делового и транспортного хаба остается стратегическим приоритетом. Война на пороге — худший сценарий для экономик региона, восстанавливающихся после предыдущих потрясений.

Ограниченный удар или тотальная эскалация?

Если дипломатия не сработает и конфликт перейдет в военную фазу, эксперты рассматривают два основных сценария, последствия которых затронут Кавказ и Центральную Азию.

Ограниченные высокоточные удары. По мнению аналитиков, США могут попытаться повторить опыт лета 2025 года, когда удары по ядерным объектам Ирана наносились в основном силами дальней авиации с территории США и из Европы. Тогда системы ПРО и истребители будут использованы для защиты союзников и американских баз от ответного удара. Отказ в воздушном пространстве усложнит, но не сделает невозможным такой сценарий, значительно увеличив логистическое плечо. Более опасный сценарий — полномасштабная война. Массированные удары по Ирану с привлечением авиации, размещенной в регионе, почти неизбежно приведут к широкомасштабному конфликту. Ответ Ирана будет незамедлительным и болезненным. Он может включать ракетные и дроновые атаки на американские базы в Катаре (Аль-Удейд), ОАЭ и других странах. Почти гарантированно произойдет активизация прокси-сил по всему Ближнему Востоку, от Ливана до Йемена, с обстрелами стратегических объектов. Существует высокая вероятность попыток перекрытия Ормузского пролива — критической артерии для мировой нефтеторговли, что вызовет глобальный экономический шок, а также ударов по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. В условиях такого хаоса любые границы, включая кавказские, становятся зоной повышенной нестабильности, рисков для безопасности и новых миграционных волн.

Хрупкий баланс

Отказ региональных держав быть втянутыми в конфликт выглядит как расчетливая позиция. Каждая страна руководствуется собственными интересами безопасности.

Саудовская Аравия и ОАЭ , будучи традиционными партнерами США, прямо запретили использование своего воздушного пространства, стремясь избежать прямого удара по своим территория и сохранить инвестиционную привлекательность.

и , будучи традиционными партнерами США, прямо запретили использование своего воздушного пространства, стремясь избежать прямого удара по своим территория и сохранить инвестиционную привлекательность. Турция и Азербайджан выступили против войны, мотивируя это необходимостью региональной стабильности и желанием избежать эскалации у своих границ, которая угрожает безопасности и экономическим проектам.

и выступили против войны, мотивируя это необходимостью региональной стабильности и желанием избежать эскалации у своих границ, которая угрожает безопасности и экономическим проектам. Для Катара важно обезопасить крупнейшую американскую базу на своей территории

Ирак стремится избежать превращения в плацдарм и нового витка внутреннего конфликта.

Этот региональный консенсус создает Вашингтону серьезную оперативную проблему, резко повышая стоимость и риски силового сценария. Он может стать мощнейшим сдерживающим фактором, который сработает лучше любых дипломатических деклараций, подталкивая стороны за стол переговоров и отдаляя их от военной конфронтации. Однако пока у берегов Ирана находится «армада», в Белом доме рассматривают новые варианты применения силы.