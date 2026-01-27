Авианосец "Авраам Линкольн" vs Иран: где находится, характеристики, вооружение

Дональд Трамп направил авианосную ударную группу ВМС США к берегам Ирана на фоне эскалации напряженности, назвав эти силы “большой армадой”. Расскажем, что такое авианосец "Авраам Линкольн", какие у него характеристики и вооружение, где он был развернут за свою историю, где авианосец "Авраам Линкольн" сейчас находится, а также сколько авианосцев у США.

Что такое авианосец "Авраам Линкольн"?

USS Abraham Lincoln (CVN-72) - это атомный авианосец типа "Нимиц", пятый корабль в своей серии и один из самых крупных боевых кораблей в истории человечества. Названный в честь 16-го президента США корабль неофициально тоже именуют "Эйб". Этот авианосец, введенный в состав флота США в 1989 году, представляет собой полноценный инструмент силы, способный месяцами действовать автономно в любой точке мирового океана, не завися от иностранных баз.

Каковы характеристики авианосца "Авраам Линкольн"?

Введен в эксплуатацию - 1989 год;

Длина и ширина полетной палубы - почти 333 м и 77 м;

Водоизмещение - около 97-104 тысяч тонн;

Силовая установка - 2 ядерных реактора и 4 паровые турбины;

Мощность - 260 тысяч лошадиных сил;

Максимальная скорость - свыше 30 узлов (около 56 км/ч);

Автономность - 20-25 лет без перезарядки ядерного топлива;

Экипаж - около 3 200 человек корабельной команды, а также 2 480 человек авиакрыла;

Вместимость авиагруппы - до 90 летательных аппаратов.

Сердце корабля составляют два ядерных реактора, которые обеспечивают не только движение, но и энергию для всех систем: радаров, катапульт, опреснительных установок, производящих около 400 тысяч галлонов пресной воды в сутки, и жизнеобеспечения плавучего города из почти 5 700 человек. Полетная палуба площадью 4,5 акра функционирует как аэродром, способный обеспечивать непрерывные полеты днем и ночью.

Как защищен авианосец "Авраам Линкольн"?

Несмотря на то, что данный авианосец всегда действует в составе ударной группы, он также обладает мощной собственной системой самообороны:

Противоракетная оборона - две пусковые установки зенитных управляемых ракет (ЗУР) RIM-7 Sea Sparrow и RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM);

Ближняя оборона - три зенитных артиллерийских комплекса Phalanx CIWS для поражения целей на сверхмалой дистанции;

Радиоэлектронная борьба - комплекс SLQ-32A(V)4 для создания помех и система противоторпедной защиты надводных кораблей SLQ-25 Nixie.

Однако главная ударная сила - это 9-е авиакрыло, базирующееся на корабле. Оно состоит из девяти эскадрилий:

VFA-14, VFA-41 и VFA-151 вооружены истребителями-бомбардировщиками Boeing F/A-18E/F Super Hornet для завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов;

VMFA-314 - многоцелевыми истребителями 5-го поколения (стелс) Lockheed Martin F-35 Lightning II;

VAQ-133 - самолетами радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler;

VAW-117 - тактическими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления Grumman E-2 Hawkeye;

VRM-30 - конвертопланами Bell Boeing V-22 Osprey;

HSC-14 и HSM-71 - многоцелевыми и противолодочными вертолетами Sikorsky SH-60 Seahawk.

Какова история авианосца "Авраам Линкольн"?

1991 год : Первое развертывание и гуманитарная миссия. Корабль, который должен был следовать в Персидский залив для поддержки коалиции во главе с США, был экстренно перенаправлен для эвакуации примерно 45 тысяч человек с базы Субик-Бей на Филиппинах после извержения вулкана. Это стало крупнейшей в истории мирной эвакуацией военного и гражданского персонала. Затем он участвовал в завершающей фазе операции "Буря в пустыне";

: Первое развертывание и гуманитарная миссия. Корабль, который должен был следовать в Персидский залив для поддержки коалиции во главе с США, был экстренно перенаправлен для эвакуации примерно 45 тысяч человек с базы Субик-Бей на Филиппинах после извержения вулкана. Это стало крупнейшей в истории мирной эвакуацией военного и гражданского персонала. Затем он участвовал в завершающей фазе операции "Буря в пустыне"; 1993 год : "Авраам Линкольн" стал одним из первых авианосцев, где женщины начали службу в составе экипажа (с 2021 года авианосцем командует также женщина). Позже, в 1994 году, на его борту погибла первая женщина-пилот палубного истребителя Кара Халтгрин;

: "Авраам Линкольн" стал одним из первых авианосцев, где женщины начали службу в составе экипажа (с 2021 года авианосцем командует также женщина). Позже, в 1994 году, на его борту погибла первая женщина-пилот палубного истребителя Кара Халтгрин; 1995 год : участие в военных операциях "Южный дозор" и "Бдительный часовой" в Персидском заливе;

: участие в военных операциях "Южный дозор" и "Бдительный часовой" в Персидском заливе; 1998 и 2000-2002 годы : снова участие в "Южном дозоре";

: снова участие в "Южном дозоре"; 2003 год : Вторжение США в Ирак. Авиакрыло корабля выполнило свыше 16,5 тысяч боевых вылетов, сбросив более 700 тонн боеприпасов. Именно на его палубе президент Джордж Буш-младший объявил об окончании крупных боевых действий в Ираке;

: Вторжение США в Ирак. Авиакрыло корабля выполнило свыше 16,5 тысяч боевых вылетов, сбросив более 700 тонн боеприпасов. Именно на его палубе президент Джордж Буш-младший объявил об окончании крупных боевых действий в Ираке; 2004 год: участие в операции "Единая помощь", развернутой после разрушительного цунами в Индийском океане;

участие в операции "Единая помощь", развернутой после разрушительного цунами в Индийском океане; 2005-2011 годы: учения и ремонтные работы;

учения и ремонтные работы; 2012 год : пришел в Персидский залив на замену авианосца "Джон К. Стеннис";

: пришел в Персидский залив на замену авианосца "Джон К. Стеннис"; 2013-2017 годы : авианосец прошел комплексную модернизацию и перезарядку реакторов, что продлило срок его службы;

: авианосец прошел комплексную модернизацию и перезарядку реакторов, что продлило срок его службы; 2022 год и позднее: участвовал в учениях в Японском море, а также развертывании на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана, включая операции против хуситов в 2024 году.

Где сейчас авианосец "Авраам Линкольн"?

На данный момент ударная группа во главе авианосцем развернута в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Это уже третий случай, когда запланированное развертывание группы в Индо-Тихоокеанском регионе экстренно меняется на перевод на Ближний Восток из-за обострения обстановки.

21 ноября 2025 - выход из Сан-Диего;

декабрь 2025 - операции в Филиппинском море, заход на Гуам, затем учения в Южно-Китайском море;

19 января 2026 - проход через Малаккский пролив и вход в Индийский океан;

26 января 2026 - официальное подтверждение о прибытии ударной группы в регион, на данный момент авианосец скрывается в Аравийском море.

Состав ударной группы:

Флагман: авианосец "Авраам Линкольн" (CVN-72);

Эсминцы УРО: "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121), "Спрюэнс" (DDG-111) и "Майкл Мерфи" (DDG-112).

Сколько авианосцев у США?

В данный момент ВМС США располагают 11 атомными авианосцами - это самый большой флот авианесущих кораблей в мире, однако не все из них в строю, около половины находятся на плановом обслуживании или ремонте.

Авианосный флот состоит из двух классов: