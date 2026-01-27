Авианосец "Авраам Линкольн" vs Иран: где находится, характеристики, вооружение

Что такое авианосец "Авраам Линкольн"?
USS Abraham Lincoln (CVN-72) - это атомный авианосец типа "Нимиц", пятый корабль в своей серии и один из самых крупных боевых кораблей в истории человечества. Названный в честь 16-го президента США корабль неофициально тоже именуют "Эйб". Этот авианосец, введенный в состав флота США в 1989 году, представляет собой полноценный инструмент силы, способный месяцами действовать автономно в любой точке мирового океана, не завися от иностранных баз.
Каковы характеристики авианосца "Авраам Линкольн"?
- Введен в эксплуатацию - 1989 год;
- Длина и ширина полетной палубы - почти 333 м и 77 м;
- Водоизмещение - около 97-104 тысяч тонн;
- Силовая установка - 2 ядерных реактора и 4 паровые турбины;
- Мощность - 260 тысяч лошадиных сил;
- Максимальная скорость - свыше 30 узлов (около 56 км/ч);
- Автономность - 20-25 лет без перезарядки ядерного топлива;
- Экипаж - около 3 200 человек корабельной команды, а также 2 480 человек авиакрыла;
- Вместимость авиагруппы - до 90 летательных аппаратов.
Сердце корабля составляют два ядерных реактора, которые обеспечивают не только движение, но и энергию для всех систем: радаров, катапульт, опреснительных установок, производящих около 400 тысяч галлонов пресной воды в сутки, и жизнеобеспечения плавучего города из почти 5 700 человек. Полетная палуба площадью 4,5 акра функционирует как аэродром, способный обеспечивать непрерывные полеты днем и ночью.
Как защищен авианосец "Авраам Линкольн"?
Несмотря на то, что данный авианосец всегда действует в составе ударной группы, он также обладает мощной собственной системой самообороны:
- Противоракетная оборона - две пусковые установки зенитных управляемых ракет (ЗУР) RIM-7 Sea Sparrow и RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM);
- Ближняя оборона - три зенитных артиллерийских комплекса Phalanx CIWS для поражения целей на сверхмалой дистанции;
- Радиоэлектронная борьба - комплекс SLQ-32A(V)4 для создания помех и система противоторпедной защиты надводных кораблей SLQ-25 Nixie.
Однако главная ударная сила - это 9-е авиакрыло, базирующееся на корабле. Оно состоит из девяти эскадрилий:
- VFA-14, VFA-41 и VFA-151 вооружены истребителями-бомбардировщиками Boeing F/A-18E/F Super Hornet для завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов;
- VMFA-314 - многоцелевыми истребителями 5-го поколения (стелс) Lockheed Martin F-35 Lightning II;
- VAQ-133 - самолетами радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler;
- VAW-117 - тактическими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления Grumman E-2 Hawkeye;
- VRM-30 - конвертопланами Bell Boeing V-22 Osprey;
- HSC-14 и HSM-71 - многоцелевыми и противолодочными вертолетами Sikorsky SH-60 Seahawk.
Какова история авианосца "Авраам Линкольн"?
- 1991 год: Первое развертывание и гуманитарная миссия. Корабль, который должен был следовать в Персидский залив для поддержки коалиции во главе с США, был экстренно перенаправлен для эвакуации примерно 45 тысяч человек с базы Субик-Бей на Филиппинах после извержения вулкана. Это стало крупнейшей в истории мирной эвакуацией военного и гражданского персонала. Затем он участвовал в завершающей фазе операции "Буря в пустыне";
- 1993 год: "Авраам Линкольн" стал одним из первых авианосцев, где женщины начали службу в составе экипажа (с 2021 года авианосцем командует также женщина). Позже, в 1994 году, на его борту погибла первая женщина-пилот палубного истребителя Кара Халтгрин;
- 1995 год: участие в военных операциях "Южный дозор" и "Бдительный часовой" в Персидском заливе;
- 1998 и 2000-2002 годы: снова участие в "Южном дозоре";
- 2003 год: Вторжение США в Ирак. Авиакрыло корабля выполнило свыше 16,5 тысяч боевых вылетов, сбросив более 700 тонн боеприпасов. Именно на его палубе президент Джордж Буш-младший объявил об окончании крупных боевых действий в Ираке;
- 2004 год: участие в операции "Единая помощь", развернутой после разрушительного цунами в Индийском океане;
- 2005-2011 годы: учения и ремонтные работы;
- 2012 год: пришел в Персидский залив на замену авианосца "Джон К. Стеннис";
- 2013-2017 годы: авианосец прошел комплексную модернизацию и перезарядку реакторов, что продлило срок его службы;
- 2022 год и позднее: участвовал в учениях в Японском море, а также развертывании на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана, включая операции против хуситов в 2024 году.
Где сейчас авианосец "Авраам Линкольн"?
На данный момент ударная группа во главе авианосцем развернута в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Это уже третий случай, когда запланированное развертывание группы в Индо-Тихоокеанском регионе экстренно меняется на перевод на Ближний Восток из-за обострения обстановки.
- 21 ноября 2025 - выход из Сан-Диего;
- декабрь 2025 - операции в Филиппинском море, заход на Гуам, затем учения в Южно-Китайском море;
- 19 января 2026 - проход через Малаккский пролив и вход в Индийский океан;
- 26 января 2026 - официальное подтверждение о прибытии ударной группы в регион, на данный момент авианосец скрывается в Аравийском море.
Состав ударной группы:
- Флагман: авианосец "Авраам Линкольн" (CVN-72);
- Эсминцы УРО: "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121), "Спрюэнс" (DDG-111) и "Майкл Мерфи" (DDG-112).
Сколько авианосцев у США?
В данный момент ВМС США располагают 11 атомными авианосцами - это самый большой флот авианесущих кораблей в мире, однако не все из них в строю, около половины находятся на плановом обслуживании или ремонте.
Авианосный флот состоит из двух классов:
- 10 кораблей класса "Нимиц" - основная и проверенная временем рабочая лошадка американского флота;
- 1 корабль класса "Джеральд Р. Форд" - головной корабль нового поколения, который постепенно будет заменять стареющие "Нимицы".