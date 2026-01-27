"Карабах" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня завершился основной этап Лиги чемпионов УЕФА. "Карабах" и "Кайрат" проводили свои матчи против английских клубов.

Вечером 28 января состоялись матчи заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

"Карабах" играл на выезде с "Ливерпулем", а "Кайрат" встречался в гостях с "Арсеналом".

"Ливерпуль" – "Карабах"

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Голами в составе английской команды отметились полузащитники Алексис Мак Аллистер (15-я и 61-я минуты), Флориан Виртц (21-я), Мохамед Салах (50-я) и Федерико Кьеза (90-я), а также нападающий Юго Экитике (57-я). Несмотря на поражение, "Карабах" набрал по итогам основного этапа 10 очков и вышел в плей-офф турнира.

"Арсенал" – "Кайрат"

Счет в Лондоне был открыт уже на 2-й минуте - отличился нападающий хозяев Виктор Дьокереш. На 7-й минуте "Кайрат" сумел отыграться благодаря точному удару Жоржинью Кошта с пенальти. На 15-й минуте полузащитник Кай Хавертц снова вывел "Арсенал" вперед, а на 36-й минуте полузащитник Габриэл Мартинелли увеличил преимущество лондонцев до двух мячей. В компенсированное ко второму тайме время нападающий казахстанской команды Рикардиньо Виана сократил отставание в счете, установив тем самым окончательный результат - 3:2 в пользу "Арсенала". "Кайрат" покидает турнир.