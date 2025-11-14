Лихачев заявил о контроле безопасности на АЭС "Бушер" в Иране

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что российские специалисты следят за безопасностью на АЭС "Бушер" на фоне роста напряженности вокруг Ирана.
"Мы постоянно анализируем ситуацию, проводим необходимые консультации"
– Алексей Лихачев
Глава Росатома заявил, что Москва рассчитывает на неприкосновенность объекта в свете потенциального конфликта Ирана и США. По словам Лихачева, в ходе прошлогодней 12-дневной войны территория станции находилась в безопасности.
"Я могу ответственно сказать, что в ходе так называемого летнего конфликта (2025 года - ред.)... территория станции "Бушер" была самым безопасным местом в Иране. Мы очень надеемся, что в этом смысле свои обязательства участники конфликта (США и Израиль - ред.) сохранят в неприкосновенности эту территорию"
– Алексей Лихачев