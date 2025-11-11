Росатом и МАГАТЭ проведут переговоры в пятницу

Очередной раунд консультаций между РФ и МАГАТЭ запланирован на сегодня. Встреча будет проходить в Калининграде с участием Гросси.

Встреча делегаций России и МАГАТЭ состоится в Калининграде 14 ноября, переговоры анонсировал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Стороны обсудят обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции и другие вопросы.

Участие в переговорах примут представители Росатома и ряда российских ведомств, а также делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с Рафаэлем Гросси.

Ранее Гросси прибыл в Калининград, это второй его визит в Российскую Федерацию с начала осени.