Подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана арестовали в Израиле

Власти Израиля сообщили об аресте местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана. Несколько дней назад в Исламской Республике казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу еврейского государства.

В Израиле арестован мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против безопасности под руководством агентов иранской разведки.

Арест случился через несколько дней после того, как в Иране казнили местного жителя, которого обвиняли в шпионаже в пользу Израиля, передает AFP.

Подозреваемому больше 40 лет, он живет в городе Ришон-ле-Цион. Его задержали в декабре в рамках совместной операции израильской полиции и внутренней разведывательной службы страны – "Шин Бет".

В заявлении полиции и "Шин Бет" сказано, что иранские кураторы поручили мужчине приобрести видеорегистратор для выполнения поставленной задачи. Было установлено, что он делал фотографии возле дома бывшего израильского премьер-министра Нафтали Беннета.

В частности, известно, что подозреваемый обменивал на деньги фотографии, сделанные в городе проживания и других местах.