Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимном укреплении военной безопасности между Баку и Анкарой

Азербайджан и Турция будут оказывать друг другу взаимную военную помощь в случае вооруженной агрессии. Соответствующий меморандум утвердил сегодня президент АР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон, которым утвердил Меморандум о взаимном укреплении военной безопасности между Минобороны Азербайджана и Турции. Об этом пишут 25 декабря азербайджанские СМИ.

Согласно соглашению, стороны обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае вооруженной агрессии против одной из них для реализации права на индивидуальную и коллективную самооборону, что признано статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Как отмечается, в мирное время стороны продолжат регулярно проводят совместные военные учения и маневры.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, поздравив его с днем рождения. В ходе беседы собеседники также поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества двух стран.