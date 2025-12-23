Вестник Кавказа

Россия стала лидером по закупкам хурмы из Азербайджана в этом году

Россия стала лидером по закупкам хурмы из Азербайджана в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки хурмы из АР за границу выросли в этом году на 24%. Главным покупателем плодов стала Россия.

Азербайджан отправил за рубеж за 11 месяцев года свыше 145 тыс т хурмы, что принесло аграриям республики более $107 млн. Главным покупателем ярко-оранжевых плодов стала Россия. 

По данным властей АР, Россия закупила более 65 тыс тонн хурмы за $46 млн. Это составило почти половину от всего экспорта плодов. 

Поставки хурмы на внешние рынки выросли за год на 24%, суммарный объем поставок прибавился на 21%. 

После России плоды приобретали преимущественно страны постсоветского пространства, а также Турция и ОАЭ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
625 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.