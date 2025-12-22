Россия расширит экспорт в Армению через Азербайджан

РФ прорабатывает расширение списка товаров для транзита в Армению через Азербайджан. Оверчук отметил потенциал маршрута.
Россия изучает варианты увеличения ассортимента товаров, которые можно поставлять в Армению через территорию Азербайджана. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Стороны обсуждают возможность поставок удобрений, а также прорабатывают вопрос логистики вывоза грузов из Армении в РФ.
Оверчук отметил, что железнодорожный транзит по данному маршруту имеет важный и серьезный потенциал развития. Так, вице-премьер обратил внимание на недавние перевозки зерна и нефтепродуктов.