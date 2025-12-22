Вестник Кавказа

Россия расширит экспорт в Армению через Азербайджан

Россия расширит экспорт в Армению через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ прорабатывает расширение списка товаров для транзита в Армению через Азербайджан. Оверчук отметил потенциал маршрута.

Россия изучает варианты увеличения ассортимента товаров, которые можно поставлять в Армению через территорию Азербайджана. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Стороны обсуждают возможность поставок удобрений, а также прорабатывают вопрос логистики вывоза грузов из Армении в РФ. 

Оверчук отметил, что железнодорожный транзит по данному маршруту имеет важный и серьезный потенциал развития. Так, вице-премьер обратил внимание на недавние перевозки зерна и нефтепродуктов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.