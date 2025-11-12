Россия вводит ограничения на вывоз своего зерна

С середины февраля наступающего 2026 года Россия вводит квоту на вывоз зерна за пределы ЕАЭС – в течение пяти месяцев они будут действовать в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы, вывоз ржи будет полностью запрещен.

Правительство РФ вводит ограничения на пять месяцев на вывоз зерна за пределы ЕАЭС в первой половине наступающего 2026 года, говорится в сообщении в его официальном Telegram-канале.

"Тарифная квота на вывоз из России за пределы ЕАЭС пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы в совокупности составит 20 млн т, на вывоз ржи – 0 т"

- правительство России

Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года.

Это позволит поддержать и сохранить имеющийся баланс между внутренним рынком зерновых и их поставками за пределы страны. При принятии такого решения власти страны учитывали прогнозные показатели производства и потребления зерна в России, - отметили в правительстве.

Вводимые квоты не будут действовать на вывоз зерна для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, добавили в правительстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что одним из основных импортеров российской пшеницы является Иран: через порт Махачкалы по Каспийскому морю в ИРИ только в минувшем ноябре было отправлено свыше 80 тысяч тонн зерна из регионов Северо-Кавказского федерального округа России, сообщили в местном отделении Россельхознадзора.