Песков и Пашинян разошлись во мнениях по экспорту российского зерна в Армению

Пашинян после сообщений СВР России заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского. В Кремле отметили, что сообщения СВР обычно не бывают голословными.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг вероятность того, что республика перестанет закупать зерно у России.

Армения не променяет российское зерно на украинское, следует из ответа Пашиняна журналистам на соответствующий вопрос.

"Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность"

– Никол Пашинян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал заявление СВР о том, что Ереван переключится на украинское зерно.

"Что касается сообщений СВР, они никогда не бывают голословными"

– Дмитрий Песков

При этом он подчеркнул, что взаимодействие России и Армении продолжается, как и контакты на высшем уровне.

"Мы продолжаем развивать наше взаимодействие и на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов с Ереваном, будем это делать и дальше. Вы знаете, что контакты и на высшем уровне осуществляются. У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено"

– Дмитрий Песков

Накануне в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что есть вероятность того, что Армения переключится на украинское зерно с российского из "политических соображений", несмотря на то, что украинское зерно значительно дороже российского.