Армения будет ежемесячно получать казахстанское зерно

Успешное прохождение тестового грузового состава с казахстанской пшеницей для Армении через Россию, Азербайджан и Грузию показало, что это оптимальный маршрут для его доставки, сообщили в казахстанском АО "НК "Продкорпорация".

Казахстан сможет ежемесячно поставлять в Армению через Россию, Азербайджан и Грузию порядка 15-20 тыс т зерна – это показало тестирование нового логистического транзитного маршрута, сообщил управляющий директор казахстанского АО "НК "Продкорпорация" Тобылбек Омаров.

"Национальный зерновой оператор Казахстана готов поставлять армянским потребителям порядка 15-20 тыс тонн продовольственного зерна ежемесячно"

- Тобылбек Омаров

В перспективе этот транзитный коридор может стать постоянным каналом поставок казахстанского зерна и других грузов в направлении Еревана, отметил глава "Продкорпорации", передает NEWS.am

При этом Омаров назвал тестовую поставку казахстанского зерна в Армению примером продовольственной дипломатии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь с 7 на 8 ноября сотрудники армянской железнодорожной станции Айрум встречали первый железнодорожный состав с казахстанской пшеницей, следовавший транзитом через территорию Азербайджана. Пилотный товарный состав из Казахстана через Россию, Азербайджан и Грузию проследовал в Армению, в нем были 15 вагонов-зерновозов общей массой 1 000 т зерна.