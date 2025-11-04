Армения приняла первый состав с российской пшеницей

Минувшей ночью в Армению прибыл первый грузовой железнодорожный состав с российской пшеницей, который преодолел путь через Азербайджан и Грузию, в 15 вагонах доставили около 1000 тонн хлеба.

Минувшей ночью Армения получила первый железнодорожный состав с грузом российской пшеницы, который преодолел путь через Азербайджан и Грузию и доставил на станцию "Айрум" Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) 15 вагонов-зерновозов общей массой около 1000 т, его встречал лично министр экономики страны Геворк Папоян.

"Это исторический день. Впервые за почти 35 лет груз из Азербайджана железнодорожным маршрутом прибыл в Армению"

- Геворк Папоян

Из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном груз шел транзитом через Грузию и стал первым после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев снял ограничения на транзит, передает Sputnik Армения.

Раньше российская пшеница доставлялась в Армению через Верхний Ларс. На этот раз груз прибыл по железной дороге через территорию России в Азербайджан, и, поскольку между Арменией и Азербайджаном на данный момент нет прямого железнодорожного сообщения, состав вошел в Грузию, а затем оттуда - в Армению, - рассказал министр.

К 7 ноября ожидается прибытие аналогичной партии казахстанской пшеницы. И российское, и казахстанское зерно принадлежат частному импортеру, бизнесмену Самвелу Алексаняну.

Армения импортирует порядка 450-500 тыс т зерна в год, почти все оно поступает из России. Новый маршрут обеспечивает транзитное сообщение через территорию Азербайджана и Грузии, что позволяет снизить транспортные издержки и повысить устойчивость поставок, рассказали в Минсельхозе РФ.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук приветствовал начало железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через территорию Азербайджана и Грузии, назвав это событие реальным вкладом в установление мира на Южном Кавказе.

"Хочу поблагодарить своих коллег - заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна за совместную работу по деблокированию транспортных связей в регионе, а также Грузию за конструктивное участие в организации перевозок по данному маршруту"

- Алексей Оверчук

До конца января 2026 года в Армению через Азербайджан будет отправлено еще 132 вагона с пшеницей, сообщает Минтранс РФ.