Армения поблагодарила Азербайджан за транзит пшеницы из России

Накануне первый в постсоветской истории грузовой поезд отправился из России в Армению транзитом через Азербайджан. Он доставит в Армению тонну зерна.

Армения благодарна Азербайджану и России за первую в постсоветской истории доставку груза из РФ в республику. Об этом сообщил вице-премьер Мгер Григорян.

Он акцентировал внимание на том, что поезд с зерном, выехавший из России, уже проходит по азербайджанской территории в направлении Грузии.

"Пользуясь случаем, хочу отметить, что я высоко ценю проделанную в этом направлении работу моих азербайджанских и российских коллег"

– вице-премьер РА

Григорян добавил, что это событие имеет большое значение для укрепления взаимного доверия и продвижения мирной повестки

Состав из 15 вагонов с пшеницей весом более тонны выехал из РФ в Армению накануне.

Напомним, в двадцатых числах октября президент Азербайджана, находившийся в то время с визитом в Казахстане, объявил об отмене всех ограничений на транзит грузов в Армению.